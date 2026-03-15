Inter Ce la vogliono far pagare… Confronto Marotta-Ausilio con gli arbitri dopo l’Atalanta! La ricostruzione di quanto successo

Dopo la partita contro l’Atalanta, i dirigenti dell’Inter, Marotta e Ausilio, si sono confrontati con gli arbitri, manifestando le proprie lamentele. Il fischio finale a San Siro non ha fermato le tensioni e ha portato a una serie di polemiche tra la società e le autorità arbitrali, che continuano a alimentare discussioni nel mondo del calcio.

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