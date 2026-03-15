Inter Atalanta tragedia a San Siro dopo il match | morto un tifoso interista per un malore aveva 52 anni

Dopo la partita tra Inter e Atalanta a San Siro, un tifoso interista di 52 anni ha perso la vita a causa di un malore. La tragedia si è verificata subito dopo il fischio finale del match, suscitando grande dolore tra i presenti. La notizia ha rapidamente fatto il giro dello stadio, lasciando senza parole chi aveva assistito alla scena.

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