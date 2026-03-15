Inter Atalanta nervi tesi a San Siro | i motivi del silenzio nerazzurro

Nel match tra Inter e Atalanta disputato ieri a San Siro, i nerazzurri hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali, mantenendo il silenzio. La decisione è arrivata in seguito alle polemiche che hanno caratterizzato l’incontro, lasciando spazio a una gestione discreta della comunicazione. La partita si è conclusa con nervosismo palpabile e senza commenti da parte della società.

Inter News 24 Inter Atalanta, il match di ieri ha lasciato in dote una scia di polemiche che la società meneghina ha deciso di gestire con il silenzio. Il clima incandescente respirato al triplice fischio del direttore di gara Gianluca Manganiello ha portato i tesserati dell’Inter a una scelta drastica. Invece delle consuete interviste, i vertici della Beneamata hanno preferito chiudersi in un lungo confronto interno. Protagonisti della protesta in campo sono stati alcuni dei leader carismatici della rosa: da Nicolò Barella, dinamico centrocampista della Nazionale, a Denzel Dumfries, l’esuberante esterno olandese, fino a Stefan de Vrij, l’esperto difensore centrale ex Lazio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Atalanta, nervi tesi a San Siro: i motivi del silenzio nerazzurro Articoli correlati Inter Atalanta, malore improvviso fuori di San Siro: morto un tifoso nerazzurro di 52 annidi Redazione Inter News 24Inter Atalanta, bruttissima notizia in casa nerazzurra: malore fatale per un tifoso di 52 anni dopo la gara di ieri... Tris nerazzurro a San Siro, Inter batte Bologna 3-1Di Zielinsky, Lautaro Martinez e Thuram le reti che decidono il match, di Castro il gol rossoblù MILANO - Con una prova autoritaria l'Inter supera il... Una selezione di notizie su Inter Atalanta Temi più discussi: Serie A: 1-1 con l'Atalanta, Inter a + 8 sul Milan; Inter beffata dall'Atalanta, pareggio tra le proteste; Internazionale Milano News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori; Serie A 2025/2026 ? Classifica ? Partite ? Risultati ? Notizie. Inter beffata dall'Atalanta, pareggio tra le protesteGol di Pio Esposito al 26esimo; a sette minuti dalla fine il pareggio firmato Krstovic rallenta la corsa della capolista. Chivu espulso, cori per Bastoni. Ora il Milan è a -8 ... rainews.it Inter-Atalanta 1-1, gol e highlights: pari e polemiche a San Siro, in gol Pio e KrstovicLeggi su Sky Sport l'articolo Inter-Atalanta 1-1, gol e highlights: pari e polemiche a San Siro, in gol Pio e Krstovic ... sport.sky.it Sinceri: il gol del pareggio dell'Atalanta contro l'Inter per voi è regolare o no #InterAtalanta x.com #InterAtalanta Il giudizio dell'AIA facebook