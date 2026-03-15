Inter Atalanta malore improvviso fuori di San Siro | morto un tifoso nerazzurro di 52 anni

Durante la partita tra Inter e Atalanta, un tifoso di 52 anni ha avuto un malore improvviso fuori dallo stadio di San Siro e, nonostante i soccorsi, è deceduto. La notizia è stata confermata dalla società nerazzurra e le autorità hanno avviato le verifiche del caso. La tragedia ha suscitato grande dolore tra i tifosi e il personale presente all’evento.

Inter News 24 Inter Atalanta, bruttissima notizia in casa nerazzurra: malore fatale per un tifoso di 52 anni dopo la gara di ieri pomeriggio a San Siro. La Valsassina si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Alessandro Combi, il cinquantaduenne di Cremeno colto da un malore fatale all’esterno dello stadio di San Siro. Il dramma si è consumato subito dopo il fischio finale di Inter-Atalanta, trasformando quella che doveva essere una domenica di passione sportiva in una ferita profondissima per l’intera provincia di Lecco. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Atalanta, Cremeno piange Alessandro Combi: un malore improvviso fuori da San Siro strappa il sorriso a un grande interista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Atalanta, malore improvviso fuori di San Siro: morto un tifoso nerazzurro di 52 anni Articoli correlati Leggi anche: Malore improvviso, morto docente di 52 anni Addio a Federico Frusciante, morto a 52 anni dopo malore improvviso il critico cinematografico e youtuber, era titolare di “Videodrome”Secondo quanto si apprende, la morte di Federico Frusciante è avvenuta in seguito a un malore improvviso tra le mura domestiche. Tutti gli aggiornamenti su Inter Atalanta Temi più discussi: Inter-Atalanta 1-1, pagelle e tabellino: Dumfries la combina, Sulemana furbo, Carnesecchi sbaglia e ripara, Thuram ancora arrugginito; Atalanta-Bayern Monaco 1-6, pagelle e tabellino: Olise fenomenale, Gnabry imprendibile, Luis Diaz elettrico e Jackson straripante, Dea surclassata; Inter-Atalanta, le pagelle - Carlos Augusto emerge, Mkhitaryan dà freschezza. Dumfries sfortunato; Clamoroso a San Siro: si ferma l‘Inter, l’Atalanta pareggia nel finale. Malore dopo Inter-Atalanta, morto 52enne fuori da San Siro: lutto in ValsassinaLa comunità di Cremeno, paese della Valsassina in provincia di Lecco, è sconvolta dalla notizia della morte improvvisa di Alessandro Combi, 52 anni, colto da un malore improvviso fuori dallo stadio di ... msn.com Valsassina in lutto per la morte di Alessandro Combi, stroncato da un maloreClasse 1973, lavorava alla Bcc Valsassina di Premana E’ stato colpito da un malore fuori dallo stadio Meazza di San Siro dopo la partita Inter Atalanta CREMENO – Commozione, dolore e incredulità per l ... msn.com Malore dopo Inter-Atalanta, morto 52enne fuori da San Siro: lutto in Valsassina x.com #InterAtalanta Il giudizio dell'AIA facebook