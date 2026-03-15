Inter Atalanta l’AIA riconosce l’errore su Frattesi? Il retroscena sui rappresentanti arbitrali presenti a San Siro

Durante la partita tra Inter e Atalanta, rappresentanti arbitrali sono stati presenti allo stadio di San Siro e si sono verificati alcuni eventi che hanno attirato l'attenzione. L'AIA ha analizzato le decisioni prese durante il match, tra cui un episodio con Frattesi. Nei giorni successivi, sono emerse indiscrezioni riguardo a un possibile riconoscimento di errore da parte degli arbitri.

Inter News 24 Inter Atalanta, svelato un retroscena riguardante i rappresentanti arbitrali presenti a San Siro: ecco cos’è successo. Il pareggio per 1-1 tra Inter e Atalanta continua a trascinarsi dietro una scia di veleni che agita la lotta per il titolo. Al centro della tempesta c’è il contatto tra Davide Frattesi e Giorgio Scalvini, un episodio che ha scatenato la furia della squadra di Cristian Chivu. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, i vertici arbitrali avrebbero internamente riconosciuto lo sbaglio: «secondo questa ricostruzione, i rappresentanti arbitrali presenti in tribuna avrebbero lasciato intendere che sull’episodio tra Frattesi e Scalvini il calcio di rigore per l’Inter ci fosse». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Atalanta, l’AIA riconosce l’errore su Frattesi? Il retroscena sui rappresentanti arbitrali presenti a San Siro Articoli correlati Inter Atalanta, la clamorosa presa di posizione dell’AIA: riconosciuto l’errore su Frattesi! La rivelazioneMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli... L’Inter frena contro l’Atalanta tra le polemiche arbitrali: a San Siro finisce 1-1. Ma i nerazzurri si infuriano con ManganielloDoveva essere la partita del riscatto post derby per l’Inter di Cristian Chivu, ma i nerazzurri frenano anche contro l’Atalanta. Samardzic, Atalanta-Inter: Perché la mente ha bloccato il gol Altri aggiornamenti su Inter Atalanta Temi più discussi: SERIE A ENILIVE - DESIGNAZIONI 29a GIORNATA; Milan-Inter, moviola infinita: l'AIA promuove Doveri, tutto giusto; Inter, Chivu ritrova Dumfries: può giocare titolare contro l'Atalanta; Arbitri, ancora polemiche: Inter-Atalanta a Manganiello dopo il flop in Genoa-Roma. La decisione su Doveri. Inter Atalanta, la clamorosa presa di posizione dell’AIA: riconosciuto l’errore su Frattesi! La rivelazione su quanto avrebbero detto dalla tribunaInter Atalanta, la clamorosa presa di posizione dell’AIA: riconosciuto l’errore su Frattesi! La rivelazione su quanto avrebbero detto dalla tribuna Il pareggio tra Inter e Atalanta, terminato 1-1 a Sa ... calcionews24.com Corriere della Sera: I vertici AIA danno ragione all'Inter sul rigore negato contro l'AtalantaIn tribuna Gervasoni e De Marco dell’Aia (come i vertici) fanno capire che almeno sul rigore l’Inter ha ragione. Era successo anche l’anno scorso, dopo il ko a San Siro con la Roma, per un fallo non ... calciomercato.com Questo è 100% rigore per l’Inter #Football #InterMilan #Atalanta #CalcioItaliano facebook INTER-ATALANTA, un silenzio "assordante" su Manganiello e Var: il commento da SAN SIRO x.com