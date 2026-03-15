Inter Atalanta l’AIA non ha dubbi sul contatto fra Frattesi e Scalvini | è rigore! Sul gol di Krstovic invece…

Durante la partita tra Inter e Atalanta, l’AIA ha confermato che il contatto tra Frattesi e Scalvini è stato rigore. Sul gol di Krstovic, invece, non sono state segnalate azioni da rivedere. La contestazione riguarda principalmente il episodio tra i due giocatori, che ha attirato molte discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La decisione ufficiale sulla gara è stata comunicata dall’arbitro.

Inter Atalanta, il contatto fra Scalvini e Frattesi sta facendo molto discutere. Ma per l’AIA si doveva fischiare. Errore, dunque, di Manganiello. Il clima incandescente del calcio italiano non accenna a placarsi e, dopo le tensioni vissute nella stracittadina milanese, un nuovo caso mediatico agita le acque del campionato. La sfida Inter Atalanta si è trasformata in un vero e proprio terreno di scontro, lasciando dietro di sé pesanti strascichi sul fronte arbitrale che promettono di far discutere ancora a lungo. Le tensioni sono esplose nelle battute conclusive del match, quando una serie di decisioni del direttore di gara ha spostato l’equilibrio della gara e il nervosismo in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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