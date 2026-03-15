Inter-Atalanta la decisione dell’AIA dopo gli errori arbitrali

Da dailynews24.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Agenzia Italiana Arbitrale ha annunciato una decisione in seguito agli errori verificatisi durante la partita tra Inter e Atalanta. La scelta riguarda le valutazioni sugli episodi controversi che hanno sollevato molte proteste tra le squadre e i tifosi. La comunicazione ufficiale è arrivata dopo le segnalazioni e le analisi degli arbitri coinvolti nel match.

Le polemiche nel calcio italiano non mancano mai, ma quelle esplose dopo Inter-Atalanta hanno assunto nelle ultime ore contorni particolarmente accesi. Il match è diventato il centro del dibattito soprattutto per due episodi arbitrali che hanno fatto infuriare il mondo nerazzurro: un rigore non concesso all’Inter e un presunto fallo non fischiato nell’azione che ha portato al pareggio dei bergamaschi. Secondo giocatori, staff e tifosi dell’Inter, il contatto in area sarebbe stato evidente e meritevole della massima punizione. La mancata assegnazione del rigore ha scatenato proteste immediate e ha alimentato la sensazione, in casa nerazzurra, che un episodio potenzialmente decisivo sia stato valutato in maniera errata dall’arbitro e dal VAR. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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