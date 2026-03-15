Inter Atalanta il retroscena sul Var Gariglio | era stato dismesso dalla Can! Monta la rabbia dei nerazzurri

Durante la partita tra Inter e Atalanta, è emerso che il VAR utilizzato durante il match era stato dismesso dalla Commissione arbitrale. Questo dettaglio ha suscitato irritazione tra i tifosi e la squadra nerazzurra, soprattutto in relazione agli episodi arbitrali che hanno influenzato il risultato finale. La gara si è conclusa con un pareggio, lasciando un clima teso e di scontento tra i supporter dell'Inter.

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