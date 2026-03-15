Inter Atalanta bufera sugli arbitri | Cambi di regole inammissibili

L’incontro tra Inter e Atalanta ha suscitato molte polemiche riguardo alle decisioni arbitrali. La partita, che si è svolta di recente, ha attirato l’attenzione su alcune scelte dei direttori di gara, che sono state oggetto di discussione tra tifosi e commentatori. La questione riguarda anche alcune modifiche nelle interpretazioni delle regole, considerate inaccettabili da alcuni osservatori.

Inter News 24 Inter Atalanta resta al centro del dibattito mediatico non per la tattica di Cristian Chivu, ma per l’operato dei fischietti italiani. Il clima attorno ai nerazzurri si fa sempre più teso, spostando l’attenzione dal campo alle analisi dei quotidiani. Sull’edizione odierna di Libero emerge un editoriale dai toni durissimi contro l’operato arbitrale nell’ultima sfida dei meneghini contro gli orobici. Secondo la testata, il sistema calcio avrebbe subito un crollo di credibilità dovuto al cambiamento delle disposizioni tecniche in corso d’opera, un fatto definito inammissibile poiché ogni competizione sportiva, per restare seria, dovrebbe concludersi con le stesse regole con cui è iniziata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Atalanta, bufera sugli arbitri: «Cambi di regole inammissibili» Articoli correlati Palladino sugli episodi di Inter-Atalanta: “Non parlo degli arbitri, mi fido di quello che dice Marelli”Palladino è molto soddisfatto per il pareggio dell'Atalanta in casa dell'Inter e sugli episodi arbitrali che hanno fatti infuriare la capolista ha... Leggi anche: Chivu blinda l’Inter: “Basta alibi sugli arbitri, pensiamo a Spalletti” Atalanta-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A Aggiornamenti e notizie su Inter Atalanta Temi più discussi: Dalli all’arbitro! Ma questo psicodramma dell’Inter non avete la sensazione di averlo già visto?; Inter, silenzio stampa polemico: non parlano nè Chivu nè Marotta, sul web è bufera; Serie A: Manganiello arbitra Inter-Atalanta, torna La Penna dopo Inter-Juve. Doveri in B; Arbitri, ancora polemiche: Inter-Atalanta a Manganiello dopo il flop in Genoa-Roma. La decisione su Doveri. Stramaccioni nella bufera, utenti DAZN protestano: Interista e fazioso, telecronaca-tifoso, non abbiamo pagato per vedere Inter TV. Dategli il premio Rosa CamunaScoppia il caso Stramaccioni dopo Inter-Atalanta. Sui social pioggia di messaggi contro l'ex allenatore nerazzurro, oggi opinionista di DAZN, finito al centro delle polemiche per i ... tuttojuve.com Inter-Atalanta, l’AIA ammette l’errore: cosa succede adesso?Continuano le discussioni dopo le scelte arbitrali in Inter-Atalanta. L'AIA ha evidenziato le proprie colpe: cosa accadrà adesso. spaziointer.it Sinceri: il gol del pareggio dell'Atalanta contro l'Inter per voi è regolare o no #InterAtalanta x.com #InterAtalanta Il giudizio dell'AIA facebook