Inside ritorna alla domenica con ‘Diete alimentari | verità pericoli e business’

Da davidemaggio.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Iene tornano in onda questa sera, domenica 15 marzo, con il nuovo episodio di “Diete alimentari: verità, pericoli e business”. La trasmissione cambia ancora volta orario nel palinsesto e si prepara a offrire un approfondimento sui rischi e le trappole legate alle diete alimentari, coinvolgendo anche aspetti economici e pratiche diffuse.

Le Iene cambiano ancora una volta collocazione in palinsesto. Da questa sera, domenica 15 marzo, Inside, lo spin-off condotto dagli inviati del programma di Italia 1, ritorna alla prima serata della domenica, mentre l’appuntamento con Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni si sposta al mercoledì, a partire dal 18 marzo. Anticipazioni del 15 marzo 2026. Tema della puntata di Le Iene presentano: Inside è ‘ Diete alimentari: verità, pericoli e business ‘, condotta da Veronica Ruggeri e scritta da Riccardo Festinese. Magri, tonici e belli: è così che vorremmo essere. E per questo siamo sempre tutti a dieta. Ma lo facciamo nel modo giusto? Lo speciale affronta il rapporto con il cibo, una delle poche cose che facciamo ogni giorno per tutta la vita e su cui spesso ci raccontiamo piccole bugie. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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