Ingolò la droga | arrestato dopo resistenza e sequestro

Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo, un giovane di 23 anni è stato fermato dai carabinieri di Spresiano, che hanno trovato nel suo possesso sostanze stupefacenti. L'uomo ha opposto resistenza durante l'arresto, che si è concluso con il sequestro della droga e la sua cattura.

Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo, un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Spresiano per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’incidente si è verificato verso le 23:15 in via Irti Isaia a Lovadina, dove il soggetto ha tentato di ingoiare la droga durante una perquisizione. Il 23enne, domiciliato nel paese e già noto alle forze dell’ordine, ha mostrato un comportamento aggressivo quando i militari hanno cercato di controllarlo. Nonostante lo sforzo del giovane di nascondere la sostanza ingerendola, gli agenti sono riusciti a bloccarne l’azione tempestivamente. Al termine dell’intervento, dalle tasche del sospetto sono stati sequestrati 1,75 grammi di cocaina e 8,23 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ingolò la droga: arrestato dopo resistenza e sequestro Articoli correlati Como, smantellata rete di spaccio nei boschi: arrestato custode, resistenza e droga recuperata.Un’operazione della polizia di Stato di Como ha smantellato un’organizzazione di spaccio operante nelle aree boschive di Merone. Napoli Arenaccia, 21enne arrestato con droga: maxi sequestro della PoliziaGli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia sorprendono un giovane con cocaina e hashish durante i controlli notturni antidroga Napoli Arenaccia –... Getta droga e scappa: arrestato dalla polizia Aggiornamenti e notizie su Ingolò la droga arrestato dopo... Si faceva consegnare la droga in casa da un corriere (ignaro): 25enne arrestato a SassariSi faceva consegnare la droga in casa da un corriere (ignaro): 25enne arrestato a Sassari - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it La droga arriva con il corriere espresso, pusher arrestato a Sassari(ANSA) - SASSARI, 10 MAR - Si faceva consegnare la droga a casa, con un semplice pacco traportato dall'ignaro corriere espresso. Un sassarese di 25 anni è stato arrestato in flagranza di reato per det ... msn.com