Infortunati Inter arrivano brutte notizie per Mkhitaryan | problema muscolare per lui Ecco tutti i dettagli

L’attaccante dell’Inter ha subito un problema muscolare durante la partita contro l’Atalanta e ora aspetta le valutazioni mediche. La squadra ha comunicato che il giocatore è stato subito sottoposto agli esami necessari per capire l’entità dell’infortunio. La notizia riguarda anche un altro membro del team, il difensore Chivu, che sta affrontando un problema simile.

Inter News 24 Infortunati Inter, brutte notizie per Chivu: Mkhitaryan in attesa di valutazioni dopo il problema muscolare rimediato contro l’Atalanta. Non c’è pace per l’Inter in questo post-partita contro l’Atalanta. Oltre alle polemiche arbitrali e al nervosismo per il pari, Cristian Chivu deve fare i conti con l’ennesimo stop fisico in un centrocampo già privo di Calhanoglu. Come confermato dall’insider Pasquale Guarro attraverso il proprio profilo X, «Mkhitaryan è uscito con un problema muscolare dalla partita contro l’Atalanta». L’armeno, colonna portante della mediana nerazzurra, ha alzato bandiera bianca durante il match di San Siro, lasciando lo staff tecnico in attesa di valutazioni cliniche. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunati Inter, arrivano brutte notizie per Mkhitaryan: problema muscolare per lui. Ecco tutti i dettagli Articoli correlati Napoli, arrivano buone notizie dagli infortunati: “Potrebbero tornare tutti insieme”La situazione per quanto riguarda gli infortunati del Napoli sta lentamente tornando a normalità. Infortunio Koné, arrivano brutte notizie per Gasperini! Ecco le condizioni del centrocampista franceseCalciomercato Inter, addio al 3-5-2! Chivu punta su quei due innesti per cambiare il centrocampo Infortunio Koné, arrivano brutte notizie per... Una raccolta di contenuti su Infortunati Inter FLASH | Inter, arrivano aggiornamenti su Calhanoglu e Dumfries: le ultimeInfortunati Inter - Archiviata la vittoria per 2-0 conquistata in casa del Lecce grazie ai gol di Mkhitaryan e Akanji nel secondo ... fantamaster.it Infortunati Inter | I tempi di recupero per Bastoni, Calhanoglu, Lautaro e ThuramInfortunati Inter - L’Inter deve fare i conti con un’infermeria ancora affollata dopo il derby perso, ma arrivano anche alcune ... fantamaster.it