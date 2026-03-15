Nella semifinale di Indian Wells, Jannik Sinner ha dominato Alexander Zverev, attualmente al quarto posto nel ranking mondiale. La partita si è conclusa senza storie, con l’azzurro che si è imposto con decisione. Oggi, sabato 14 marzo, Sinner ha disputato la sua sfida sul cemento californiano, avanzando così verso la finale del Masters 1000 statunitense.

È il giorno della semifinale di Jannik Sinner a Indian Wells. Oggi, sabato 14 marzo, il tennista azzurro torna sul cemento californiano per affrontare il tedesco Alexander Zverev, attuale numero quattro del mondo, nel penultimo atto del Masters 1000 statunitense. La sfida, che sta per cominciare in questi istanti, è in programma sul campo Centrale e ed è la seconda partita della serata. Il programma è iniziato alle ore 19 (ora italiana) con la finale del doppio femminile tra la coppia Taylor TownsendKaterina Siniakova e Anna DanilinaAleksandra Krunic. Al termine ecco quindi in campo Sinner e Zverev. Il percorso dei due tennisti nel torneo. Jannik Sinner arriva alla semifinale dopo un torneo finora molto solido. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Indian Wells, Sinner-Zverev è senza storia: Jannik incontenibile, è finale

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