Indian Wells Sinner vuole il primo titolo del 2026 | in finale sfida un Medvedev in gran forma | Quando gioca e dove vederla in tv e streaming

A Indian Wells, Jannik Sinner affronta Daniil Medvedev in finale, alla ricerca del suo primo titolo del 2026. Dopo un inizio di stagione difficile, il tennista italiano cerca di riacquistare fiducia e avvicinarsi a Carlos Alcaraz. La partita si svolge in una cornice di grande attenzione e si può seguire in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming.

Vincere per ritrovare fiducia, certezze e riavvicinarsi ancora a Carlos Alcaraz. Jannik Sinner sfida Daniil Medvedev in finale a Indian Wells e cerca il primo trofeo di un 2026 che era iniziato non benissimo. L’azzurro ha però ritrovato solidità, profondità nei colpi, fiducia mentale e buona forma fisica nel corso di questi giorni americani e ora vuole tornare a macinare vittorie. Dopo la vittoria contro Zverev in semifinale, di fronte non ci sarà per l’ennesima volta Carlos Alcaraz, ma Medvedev, che sta attraversando un momento di forma incredibile e ha eliminato proprio lo spagnolo in semifinale. Il russo è reduce da dieci vittorie consecutive e dopo aver vinto a Dubai, vuole ripetersi anche a Indian Wells, dove fin qui ha perso zero set e ha eliminato tennisti come Jack Draper e Carlos Alcaraz appunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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