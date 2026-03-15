Oggi si gioca la finale di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. La partita rappresenta il momento decisivo del torneo con i due giocatori pronti a sfidarsi per il titolo. La sfida tra i due tennisti si svolge sul campo principale e l’incontro è atteso con grande interesse dagli appassionati di tennis. La partita è in programma in giornata e determinerà il vincitore del prestigioso torneo.

È il giorno del gran finale ma con una “mezza” sorpresa: se Jannik Sinner ha rispettato i pronostici della vigilia arrivando a giocarsi il titolo del Masters 1000 californiano di Indian Wells dopo la vittoria in semifinale contro Alexander Zverev, dall’altra parte della rete questa volta non ci sarà il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, bensì l’attuale numero 11 del ranking Atp Daniil Medvedev che con una gara capolavoro ha sconfitto, a sorpresa, lo spagnolo in semifinale. Chi è il russo. Il 30enne nato a Mosca è un talento purissimo di questo sport: come superficie preferita ha il cemento mentre il colpo preferito è la risposta. Nel 2022, per 16 settimane, è stato il numero uno del ranking mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Indian Wells, Sinner-Medvedev vale il titolo: chi è l’avversario e quando giocano

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