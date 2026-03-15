Indian Wells la finale | Sinner sfida Medvedev – DIRETTA

Stasera alle ore 22:00 italiane si giocherà la finale del Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sinner ha eliminato Zverev in semifinale, mentre Medvedev si è imposto sugli altri avversari nelle sue partite precedenti. La sfida si svolgerà sul cemento del torneo statunitense, con i due tennisti pronti a contendersi il titolo.

Stasera alle ore 22:00 italiane si disputerà la finale del Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, un match cruciale che vede l’azzurro a caccia dell’unico titolo su cemento di questa categoria ancora assente dalla sua bacheca dopo aver superato Zverev in semifinale. Sinner, attualmente numero due del mondo, ha accorciato le distanze dal leader della classifica Alcaraz, mentre il russo Medvedev sta vivendo una vera e propria rinascita nel 2026, avendo già conquistato due tornei minori e garantendosi il ritorno in top ten grazie alla vittoria in semifinale proprio contro lo spagnolo. Sebbene in passato Medvedev sia... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Indian Wells 2026 p. 7: Sinner senza problemi in semifinale

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