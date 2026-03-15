Indian Wells 2026 Sinner batte Zverev e vola in finale

Da lapresse.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Indian Wells nel 2026, Jannik Sinner, numero due del mondo, ha conquistato la finale del Masters 1000 battendo in semifinale Alexander Zverev, numero quattro ATP, con un punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 24 minuti. L’altoatesino ha prevalso in due set, avvicinandosi alla finale del torneo in California.

Jannik Sinner vola in finale al Masters 1000 di Indian Wells 2026, in California. In semifinale l’altoatesino, n°2 del mondo, ha battuto in due set il tedesco Alexander Zverev (n°4 Atp) con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 24 minuti. Per il titolo l’azzurro sfiderà il russo Daniil Medvedev (n°11), capace di superare lo spagnolo Carlos Alcaraz, n°1 in classifica, per 6-3 7-6. Per il 30enne di Mosca si tratta della terza finale al Tennis Paradise, dopo quelle perse nel 2023 e 2024 contro Alcaraz, e dell’undicesima nei tornei Masters 1000. Risultato che gli permette di tornare in top 10. Per il fuoriclasse di El Palmar, invece, questa è la prima sconfitta della stagione dopo 16 vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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