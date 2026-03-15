Indian Wells 2026 Sinner batte Zverev e vola in finale

A Indian Wells nel 2026, Jannik Sinner, numero due del mondo, ha conquistato la finale del Masters 1000 battendo in semifinale Alexander Zverev, numero quattro ATP, con un punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 24 minuti. L’altoatesino ha prevalso in due set, avvicinandosi alla finale del torneo in California.

Jannik Sinner vola in finale al Masters 1000 di Indian Wells 2026, in California. In semifinale l’altoatesino, n°2 del mondo, ha battuto in due set il tedesco Alexander Zverev (n°4 Atp) con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 24 minuti. Per il titolo l’azzurro sfiderà il russo Daniil Medvedev (n°11), capace di superare lo spagnolo Carlos Alcaraz, n°1 in classifica, per 6-3 7-6. Per il 30enne di Mosca si tratta della terza finale al Tennis Paradise, dopo quelle perse nel 2023 e 2024 contro Alcaraz, e dell’undicesima nei tornei Masters 1000. Risultato che gli permette di tornare in top 10. Per il fuoriclasse di El Palmar, invece, questa è la prima sconfitta della stagione dopo 16 vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indian Wells 2026, Sinner batte Zverev e vola in finale Articoli correlati Sinner batte Zverev e vola in finale a Indian WellsL'altoatesino sfiderà uno fra Alcaraz e Medvedev INDIAN WELLS (USA) - Jannik Sinner si qualifica per la finale del "Bnp Paribas Open", il primo... Indian Wells: Sinner batte Zverev in due set e va in finale. Sfatato un tabùINDIAN WELLS (USA) – Ce l’ha fatta, finalmente, Jannik Sinner a conquistare la finale del torneo di Indian Wells. Tennis Indian Wells quarti. Sinner deciso e concreto batte Tien e vola in semifinale vs Zverev Altri aggiornamenti su Indian Wells Temi più discussi: Jannik Sinner in finale a Indian Wells 2026: possibile avversario e programma della partita · Risultati Tennis oggi; Sinner-Tien, ci si gioca un posto in semifinale: appuntamento alle 21.00; Indian Wells, Sinner liquida Tien per 6-1, 6-2 e va in semifinale con Zverev. Fuori Paolini Errani; Sinner-Zverev stasera alle 21.30, poi Alcaraz-Medvedev: in palio la finale di Indian Wells. Indian Wells 2026, Sinner batte Zverev e vola in finaleJannik Sinner vola in finale al Masters 1000 di Indian Wells 2026, in California. In semifinale l'altoatesino, n°2 del mondo, ha battuto in due set il tedesco ... lapresse.it Indian Wells, Sinner domina su Zverev e vola in finale con Medvedev: ora l’azzurro può ridurre il distacco da AlcarazL'altoatesino supera il tedesco in un'ora e mezzo di gioco col punteggio di 6-2 6-4. Nell'ultimo atto troverà (a sorpresa) il russo ... ilfattoquotidiano.it Sinner vince Indian Wells Come cambia ranking Atp, il distacco da Alcaraz per il numero uno x.com INDIAN WELLS MASTER 1000 Jannik SINNER supera per la settima volta il tedesco Alexander ZVEREV e raggiunge per la seconda volta la FINALE di questo Torneo Senza aver perso un solo SET Ad attenderlo il Russo REDIVIVO Danil MEDVEDEV che do facebook