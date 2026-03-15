A Indian Wells, in California, Jannik Sinner raggiunge la sua prima finale stagionale e la prima in carriera, nonostante un fastidio alla schiena avvertito durante il riscaldamento. Alcaraz, invece, si ferma prima di arrivare alla fase decisiva. La partita si svolge sul campo e vede i due tennisti confrontarsi in una sfida molto attesa.

Jannik Sinner conquista la prima finale della stagione e la prima della carriera in California a Indian Wells, nonostante un piccolo fastidio alla schiena accusato nel riscaldamento. La sorpresa arriva dalla seconda semifinale: Carlos Alcaraz perde in due set contro Daniil Medvedev, interrompendo così la sua striscia di 16 vittorie stagionali. Cosa aspettarsi ora dalla finale? Quali sono le condizioni di Sinner? E cosa significa questa sconfitta per Alcaraz??? Analisi, commenti e approfondimenti nella nuova puntata di TennisMania, il talk dedicato al grande tennis sul canale YouTube di OA Sport. Soddisfatto della prestazione ma perfettamente consapevole che il lavoro non sia ancora finito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Indian Wells 2026 p. 8: Sinner in finale, Alcaraz finisce la benzina

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