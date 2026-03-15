Inclusione accordo con l’Università

Il Comune di Ascoli ha dato il via libera a un accordo di collaborazione con l’Università, focalizzato sui temi dell’inclusione sociale e dei diritti delle persone con disabilità. L’intesa prevede attività congiunte di ricerca e progetti condivisi, con l’obiettivo di promuovere politiche e iniziative in queste aree. La firma dell’accordo segna un passo importante per rafforzare il rapporto tra istituzioni e ateneo su questi temi.

Il Comune di Ascoli ha approvato lo schema di accordo di collaborazione scientifica dedicato ai temi dell’ inclusione sociale e dei diritti umani delle persone con disabilità. L’intesa coinvolge il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Cagliari e l’associazione Università Europea del Mediterraneo, con l’obiettivo di sviluppare attività e progetti capaci di ampliare i servizi rivolti alle persone con disabilità e rafforzarne la partecipazione alla vita sociale. La collaborazione punta in particolare alla promozione e all’implementazione di buone pratiche in grado di garantire salute, sicurezza e tutela dei diritti delle persone con disabilità anche in situazioni di emergenza, non solo a livello nazionale ma anche nel contesto europeo ed extraeuropeo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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