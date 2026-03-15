La base aerea di Incirlik in Turchia è stata colpita per il terzo volta in pochi giorni da un attacco missilistico, spingendo il governo turco a richiedere consultazioni rapide ai membri della NATO secondo l’articolo 4. La situazione ha portato all’attivazione di procedure di allerta tra gli alleati. La base si trova in una regione strategica e coinvolta in recenti tensioni.

La base aerea di Incirlik in Turchia ha subito un terzo attacco missilistico in pochi giorni, innescando una consultazione urgente sotto l’articolo 4 dell’alleanza atlantica. Mentre la catena di comando iraniana mostra segni evidenti di frammentazione strategica, l’Italia e i partner del G7 valutano scenari di protezione per le navi mercantili nello stretto. Il presidente della Nato Defense College Foundation, Alessandro Minuto Rizzo, analizza come la mancanza di coordinamento tra Teheran e i comandanti locali stia trasformando il conflitto in uno scenario più pericoloso rispetto a una guerra convenzionale. La situazione non si risolverà in quindici giorni ma promette di diventare un conflitto prolungato che coinvolgerà direttamente le capacità militari europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incirlik colpita: la Turchia attiva l’articolo 4 della Nato

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