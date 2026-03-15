Incidente su Romea | il Psi chiede la circonvallazione

Un incidente si è verificato sul passaggio a livello della via Romea ad Altopascio, causando l’interruzione del traffico ferroviario e stradale. La strada è stata temporaneamente chiusa, e le autorità sono intervenute per gestire la situazione. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e fare i rilievi necessari.

Un incidente sul passaggio a livello della via Romea ad Altopascio ha bloccato il traffico ferroviario e stradale. La Federazione di Lucca del Psi chiede l’accelerazione dei tempi per la circonvallazione. Il problema riguarda i mezzi pesanti che danneggiano le sbarre. L’evento si è verificato nella giornata precedente, causando disagi gravi alla mobilità locale. Un veicolo pesante ha abbattuto le sbarre di sicurezza. Questo ha interrotto il transito dei treni e delle auto nella zona di Badia Pozzeveri. La via Romea rappresenta un punto nevralgico dove la storia antica incontra le esigenze logistiche moderne. I dati mostrano che il transito dei mezzi pesanti attraverso il centro abitato crea conflitti costanti con la rete ferroviaria esistente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incidente su Romea: il Psi chiede la circonvallazione Articoli correlati Allarme sicurezza ad Angri, il Psi chiede l'intervento del PrefettoEmergenza sicurezza ad Angri, Bruno Cirillo, referente politico del Partito Socialista Italiano, ha espresso forti preoccupazioni per l'aumento dei... Ponte Soranna: un anno di code, il PSI chiede chiarezza ai lavoriIl Coordinamento del Partito Socialista Italiano – Golfo di Policastro ha inviato una nota formale al Comune di Ispani e all'ANAS per chiedere... Una selezione di notizie su Incidente su Romea il Psi chiede la... Discussioni sull' argomento Camion finisce fuori strada, un ferito: chilometri di coda sulla statale; Incidente mortale sulla Romea a Mira: auto ribaltata, due vittime e un ferito gravissimo Foto Video; Frontale tra una volante della Polizia stradale e un'automobile; Tragedia sulla Romea, il Sindaco: Subito un piano per i percorsi alternativi. Scontro auto – autocisterna in Romea: un morto e un ferito grave nel VenezianoGrave incidente sulla SS309 Romea tra Lova di Campagna Lupia e Rosara : scontro tra auto e autocisterna, morto un uomo e un ferito grave. lavocedivenezia.it Bergamo, incidente tra 4 auto sulla provinciale Rivoltana: due morti, bambini tra i feriti x.com Gravissimo incidente attorno alle 12.30 di domenica 15 marzo lungo la Sp. 185 Rivoltana, all’altezza del ristorante Podere Montizzolo: secondo le primissime informazioni nello scontro tra quattro auto sarebbero rimaste coinvolte 10 persone, due delle quali h facebook