Incidente lungo la Sp70 a Ello | donna investita e soccorsa d' urgenza

Oggi pomeriggio a Ello, lungo la Sp 70, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una donna investita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato la donna in ospedale in condizioni di urgenza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica e non sono stati comunicati altri dettagli.

A travolgerla sarebbe stata una moto condotta da un ragazzino. La 47enne è stata trasferita in ospedale in gravi condizioni Grave incidente stradale a Ello con una donna investita e soccorsa d'urgenza. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro, avvenuto alle ore 14 di oggi, domenica 15 marzo, lungo la Sp 70. La donna, 47 anni di età, stava procedendo a piedi quando sarebbe stata travolta dalla moto condotta da un ragazzino di 14 anni. L'allarme è scattato in codice giallo e la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto due ambulanze (Croce Rossa di Galbiate e Croce Bianca di Besana Brianza) e due auto mediche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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