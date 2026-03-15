Incidente investito ciclista | 15enne in ospedale

Oggi nel pomeriggio a Muggiò, in via Camillo Benso conte di Cavour, un’auto ha investito un ciclista di 15 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 e il ragazzo è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

Incidente oggi, 15 marzo, a Muggiò poco dopo le 16. In via Camillo Benso conte di Cavour, un ciclista di 15 anni è stato investito da un’auto. Subito sono stati allertati i soccorsi, con i sanitari dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) giunti sul posto in codice rosso con un’ambulanza e un’automedica. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Desio. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Incidente in Brianza, investito un ciclista: 37enne in ospedale Leggi anche: Incidente stradale, investito pedone a Monza: 15enne in ospedale Ciclista investito finisce in codice rosso all'ospedale Versilia Aggiornamenti e notizie su Incidente investito ciclista 15enne in... Temi più discussi: Ciclista investito da un’auto a Guastalla: è grave; Incidente ad Eboli, auto travolge un ciclista e fugge: caccia al pirata della strada; Ciclista travolto e ucciso da un'auto a Bessica Foto; Incidente sulla ex ss 525. Ciclista investito da un mezzo pesante. Incidente, investito ciclista: 15enne in ospedaleIncidente oggi, 15 marzo, a Muggiò poco dopo le 16. In via Camillo Benso conte di Cavour, un ciclista di 15 anni è stato investito da un’auto. Subito sono stati allertati i soccorsi, con i sanitari ... monzatoday.it Brendola, ciclista investito da un furgone: caccia al pirata della stradaL'uomo, gravemente ferito, è stato ricoverato all'ospedale di Arzignano. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita ... rainews.it Incidente stradale a Branzola, lungo via Pianfei, nella prima serata di ieri facebook Bergamo, incidente tra 4 auto sulla provinciale Rivoltana: due morti, bambini tra i feriti x.com