Incensurati ragazzi tranquilli Mirko e Rosa Maria feriti a Pomigliano d' Arco - le indagini

Due giovani sono rimasti feriti all'alba a Pomigliano d'Arco, vicino a un locale di via dell'Aeronautica. Rosa Maria T., 18 anni di San Gennaro Vesuviano, e Mirko F. C., 19 anni di Avellino, sono incensurati e considerati ragazzi tranquilli. Le indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto in quella zona.

18 anni lei, originaria di San Gennaro Vesuviano, 19 lui, di Avellino, Rosa Maria T. e Mirko F. C, sono i due giovani rimasti feriti, all'alba di stamane, nei pressi di noto locale di Pomigliano d'Arco, in via dell'Aeronautica. Dalle immagini delle telecamere di sicurezza del locale, già acquisite ed esaminate dai Carabinieri di Castello di Cisterna intervenuti sul posto, le sequenze shock del ferimento. I colpi sono stati sferrati nel corso di una violenta rissa che ha coinvolto diversi giovani. Nel parapiglia Rosa Maria è stata colpita da una coltellata al gluteo, medicata è stata dimessa dai sanitari. Più serie le condizioni di Mirko, raggiunto da un violento colpo di bottiglia alla testa: è ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata, anche se per i sanitari non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Pomigliano d’Arco, svolta nelle indagini nei fatti del 24 dicembre: unico episodioPomigliano d’Arco la sera della Vigilia di Natale esplosi colpi di arma da fuoco che colpirono un bambino e un 47enne. Pomigliano d’Arco, sventato furto d’auto: due agenti della Polizia locale aggrediti e feritiPOMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 6 Febbraio 2026 – Sventato l’ennesimo tentativo di furto d’auto a Pomigliano d’Arco grazie al tempestivo intervento della...