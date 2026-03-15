Un incendio è divampato in una stalla di un’azienda agricola a Umbertide, in località Spedalicchio. Il tetto dell’edificio è stato completamente bruciato, e alcuni bovini sono morti mentre altri sono rimasti feriti. I soccorsi sono intervenuti sul posto per contenere le fiamme e soccorrere le persone coinvolte. La situazione rimane sotto controllo.

Umbertide, 15 marzo 2026 – Paura in una azienda agricola di Umbertide, in località Spedalicchio per un incendio. Il tetto di una stalla dove vengono ricoverati diversi bovini ha preso fuoco nel pomeriggio di domenica 15 marzo. Fiamme e fumo si sono subito sviluppate e hanno invaso la stalla stessa. Alcuni animali sono morti, mentre altri sono rimati feriti. Ad andare in fiamme sono stati i pannelli fotovoltaici sistemati sulla sommità della costruzione. I soccorsi. I proprietari hanno chiamato i vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Città di Catello. A supporto, anche una squadra della centrale e un’autoscala da Foligno. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio nella stalla nell’azienda agricola: brucia il tetto, muoiono bovini, altri feriti. I soccorsi

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