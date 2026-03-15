Incendio distrugge pizzeria a Bari è la seconda volta in meno di un anno

Questa mattina un incendio ha preso di mira una pizzeria nel rione Carbonara a Bari, causando ingenti danni ai locali. Si tratta del secondo episodio simile in meno di un anno nella stessa zona. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle cause dell’incendio.

Un incendio ha distrutto questa mattina alcuni dei locali di una pizzeria che si trova nel rione Carbonara, a Bari. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le fiamme, sulle cui origini sono in corso accertamenti, hanno gravemente danneggiato il dehor della pizzeria al cui interno c'erano tavoli, sedie e altri complementi di arredo. Sull'accaduto indaga la polizia di Stato: sul posto sono intervenuti i poliziotti della Scientifica per i rilievi, delle Volanti e della squadra Mobile. Anche il sindaco sul posto Questa mattina, nelle ore immediatamente successive all’incendio che ha distrutto una pizzeria nel quartiere Santa Rita, il sindaco di Bari Vito Leccese si è recato sul posto per verificare la situazione e incontrare i titolari dell’attività e i residenti della zona. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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