Incendio a Pilastrello | fienile distrutto nessuna vittima

Nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2026, un incendio si è sviluppato a Pilastrello, coinvolgendo un fienile situato in via Montechiarugolo, civico 8. Le fiamme hanno consumato diverse balle di fieno all’interno del casolare, senza provocare vittime o feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un fienile a Pilastrello ha preso fuoco nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2026. Le fiamme hanno inghiottito diverse balle di fieno situate nel casolare di via Montechiarugolo, civico 8. Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare l’incendio scoppiato intorno alle due di notte. L’abitazione adiacente è rimasta salva, senza danni strutturali rilevabili al momento. Non si registrano persone ferite né casi di intossicazione tra i presenti. Al termine delle operazioni principali, una sola squadra rimane sul posto per controllare eventuali focolai residui e garantire la sicurezza dell’area circostante. La risposta operativa e lo stato dei luoghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio a Pilastrello: fienile distrutto, nessuna vittima Articoli correlati Fienile in fiamme a Pilastrello: notte di lavoro per i vigili del fuocoUn fienile a Pilastrello è stato avvolto dalle fiamme dalla scorsa notte, con il rogo scoppiato intorno alle 2. Bobby J Brown, morto l’attore di The Wire: fatale un incendio in un fienileBobby J Brown, il 62enne attore protagonista della serie HBO “The Wire”, è morto dopo essere rimasto intrappolato in un incendio in un fienile.