Incastrato nell' auto ribaltata trasportato in elisoccorso al Maggiore

Un uomo di 54 anni di Busseto è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Strada della Chiusa, vicino a Fiorenzuola. È stato trovato incastrato nell’auto ribaltata e, dopo essere stato estratto, è stato trasportato in elisoccorso al Maggiore. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Un uomo di 54 anni di Busseto è finito all'ospedale a causa di un incidente stradale avvenuto in Strada della Chiusa, vicino a Fiorenzuola. Era alla guida della sua auto quando all'improvviso ha perso il controllo per cause da accertare: la vettura si è poi ribaltata nel campo. I vigili del fuoco hanno lavorato per quasi mezz’ora per riuscire a liberarlo dalle lamiere dell’auto ribaltata nel campo. Una volta estratto, è stato affidato ai sanitari del 118 sopraggiunti con l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Valdarda e con l’autoinfermieristica dell’ospedale di Fiorenzuola. Sul posto anche l'eliambulanza del 118 che lo ha poi trasportato in volo a Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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