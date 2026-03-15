Inaugurata la 77esima Festa regionale del vino friulano

Sabato 14 marzo 2026, a Bertiolo, si è svolta l'inaugurazione della 77ª Festa regionale del vino friulano. L’evento, tra i più antichi dedicati alla vitivinicoltura del Friuli Venezia Giulia, è stato aperto ufficialmente alla presenza degli organizzatori e degli ospiti. La manifestazione continuerà con vari appuntamenti e degustazioni fino a fine settimana.

È stata inaugurata nella serata di ieri, sabato 14 marzo 2026, a Bertiolo la 77ª Festa regionale del vino friulano, uno degli appuntamenti storici dedicati alla vitivinicoltura del Friuli Venezia Giulia. Alla cerimonia inaugurale è intervenuto l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, che ha sottolineato il valore della manifestazione per il territorio. “La Festa regionale del vino di Bertiolo è una manifestazione che racconta il territorio, le tradizioni e naturalmente il vino, uno dei pilastri dell’identità del Friuli Venezia Giulia”, ha affermato l’assessore. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Risorgive Medio Friuli insieme al Comune di Bertiolo, è affiancato anche dalla 43ª Mostra concorso vini “Bertiûl tal Friûl”, con la premiazione delle aziende partecipanti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Articoli correlati Torna a Bertiolo la Festa del VinoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Dal 14 al 29 marzo... Leggi anche: La Regina cuore pulsante del vino regionale con Wein Tour Cattolica