In Siria 15 anni fa scoppiava la guerra Ricciardi | Povertà diffusa i bimbi lasciano la scuola per lavorare

In Siria, 15 anni fa, iniziò la guerra civile che ha causato profonde conseguenze nel paese. Luca Ricciardi, direttore Paese di WeWorld, ha parlato con Fanpage.it nel giorno del ricordo, evidenziando come la povertà sia ancora diffusa e molti bambini abbiano abbandonato le scuole per lavorare. Ricciardi ha inoltre sottolineato che il conflitto, seppur concluso, non è stato risolto definitivamente.

L'intervista di Fanpage.it a Luca Ricciardi, direttore Paese di WeWorld in Siria, nel giorno del 15esimo anniversario dello scoppio della guerra civile: "È finita ma non risolta. Mancano le infrastrutture e molti servizi essenziali, la maggior parte della popolazione ha bisogno di supporto, è molto vulnerabile, in particolare i bambini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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