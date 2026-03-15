in scena la scalata al cielo due fratelli a confronto

Debutta al teatro del Cestello ’La scalata al cielo’, spettacolo scritto e diretto da Bruno Maresca che riporta sulla scena una delle pagine più complesse e dolorose della storia recente italiana, quella degli anni di piombo. L’opera sarà in scena il 20, 21 marzo (ore 20,45) e 22 marzo (ore 16,45) con un cast composto da Ciro Donadio, Silvia Forni, Laura Frullini, Antonio Landi, Sara Lanza, Ugo Marmo, Giulia Moro D’Autilia, Rosaria Musella, Nicola Musso e Debora Petracchi. Le scene sono di Marcello Ancillotti, i costumi di Suzanne Venezia. Al centro della vicenda ci sono Giorgio e Nora, due fratelli che in gioventù avevano condiviso la militanza nell’estrema sinistra e il passaggio alla lotta armata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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