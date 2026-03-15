In alcune zone della provincia ci sono carenze di pediatri, con assenze segnalate a Numana e Filottrano. Le comunità locali e le famiglie si trovano a dover affrontare questa mancanza, che rende difficile l’accesso alle cure pediatriche. La situazione si presenta come un problema concreto senza altre interpretazioni, evidenziando una difficoltà diffusa nel garantire servizi sanitari adeguati ai più giovani.

La situazione dei pediatri in provincia non è rosea. Mancano ad esempio a Numana e Filottrano. Secondo il dottor Giuseppe Cicione, segretario provinciale Fimp, Federazione italiana Medici pediatri "l’azienda ha fatto di tutto per trovare una soluzione ma la carenza di pediatri non ha dato ad oggi alcun risultato. In sinergia con l’Azienda Sanitaria col Bur di aprile sarà pubblicata una carenza ad Osimo con obbligo di doppio ambulatorio a Numana o Sirolo. Nell’Ambito di Jesi sarà pubblicato ancora Filottrano. Nell’Ambito di Fabriano ci sarà una carenza con doppio ambulatorio a Fabriano e Sassoferrato. In quello di Senigallia la carenza sarà ad Ostra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In provincia mancano pediatri: "Lottiamo insieme alle famiglie"

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