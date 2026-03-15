A Tipicità, Potenza Picena si presenta con una partecipazione che si limita a una passerella, senza evidenze di progetti concreti. Durante l’evento, non sono stati annunciati interventi per migliorare l’accessibilità delle spiagge o per mettere in sicurezza la strada statale a Porto Potenza. La presenza si limita a una presenza formale, senza iniziative specifiche o avanzamenti tangibili.

"La presenza di Potenza Picena al festival di Tipicità è l’ennesima passerella: non è stato fatto niente per l’ accessibilità delle spiagge e neanche per mettere in sicurezza la strada statale a Porto Potenza. Basta, vogliamo i fatti". Sono le critiche che Marco Graziani, vicepresidente del Comitato cittadino per Porto Potenza, rivolge all’amministrazione comunale del sindaco Noemi Tartabini. "Cosa ha portato – dice Graziani – la partecipazione a Tipicità al nostro territorio? Per i commercianti e le strutture turistiche di Potenza Picena la risposta è, purtroppo, assolutamente niente. Il nostro territorio non è attrezzato. Fuori dal Natural Village non ci sono strutture per accogliere un flusso turistico serio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "In passerella a Tipicità, ma mancano progetti seri"

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