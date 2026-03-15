Venerdì sera, centinaia di persone si sono radunate nelle strade della città per partecipare alla Via Crucis organizzata dalla comunità pastorale locale. L’evento ha visto la presenza dell’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che ha condotto la celebrazione. La processione si è snodata lungo il percorso preparato, coinvolgendo i partecipanti in un momento di riflessione collettiva.

Una folla numerosa ha attraversato venerdì sera le strade della città per la Via Crucis organizzata dalla comunità pastorale locale con la partecipazione dell’ arcivescovo di Milano, Mario Delpini. Un momento intenso di fede e raccoglimento che ha richiamato centinaia di fedeli, come non si vedeva da anni. La celebrazione è iniziata poco dopo le 20.45 con il ritrovo presso il Centro culturale Cascina Grande, in via Togliatti. Il percorso si è snodato attraverso diverse vie cittadine – via Togliatti, via Matteotti, via XXV Aprile, via Cooperazione, via Guido Rossa, via Orchidee, via Oleandri e via Lillà – fino a raggiungere la Chiesa di Sant’Angelo, in via Don Angelo Lonni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In centinaia alla Via Crucis con Delpini

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