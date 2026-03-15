In Castiglia e León per il governo socialista spagnolo è andata un po’ meglio 

In Castiglia e León, il Partito Popolare ha ottenuto la vittoria con un'ampia maggioranza a scrutinio quasi completo, mentre i socialisti hanno conquistato due seggi in più rispetto alle precedenti elezioni. La competizione elettorale si è conclusa con una prevalenza per il partito di centrodestra, anche se i socialisti hanno aumentato la loro rappresentanza nel nuovo parlamento regionale.

A scrutinio quasi completo il Partito Popolare ha vinto ma i socialisti hanno guadagnato due seggi, dopo le sconfitte in Extremadura e Aragona Lo scrutinio dei voti è quasi completo (è al 96 per cento): ha vinto il Partito Popolare (PP) di centrodestra, già al governo nella regione, che ha ottenuto 33 seggi su 82 totali ma non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta. Il Partito Socialista ha invece guadagnato due seggi, arrivando a 30; il partito di estrema destra Vox ha guadagnato un seggio, arrivando a 14 totali. Rispettivamente i tre partiti hanno ottenuto il 35,4, il 30,7 e il 18,9 per cento dei voti. Nonostante la vittoria del PP,... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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