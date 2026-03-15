In carcere 5 mesi per un errore dell’IA | l'incubo di una nonna incastrata dal riconoscimento facciale

Una donna americana è stata arrestata e ha trascorso cinque mesi in carcere a causa di un errore di un software di riconoscimento facciale. Il sistema ha identificato erroneamente la donna come una sospetta, portandola davanti alle autorità senza alcun legame reale con il caso. L’episodio evidenzia le conseguenze di un errore tecnologico in ambito giudiziario.

L'errore di un software di riconoscimento facciale ha portato all'arresto e all'incarcerazione di una donna americana totalmente estranea ai fatti. La malcapitata era stata accusato di una essere criminale informatica e ha passato diversi mesi in cella prima di essere scagionata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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