in auto aveva il kit dello spacciatore

Un ambulante è stato denunciato dai carabinieri di Castelnovo Monti dopo un controllo su un’auto. All’interno del veicolo sono stati trovati hashish, cocaina e un bilancino di precisione. Gli investigatori hanno sequestrato le sostanze e avviato le procedure legali. L’uomo, che si trovava alla guida, è stato fermato durante un controllo di routine.

Ambulante della droga denunciato dai carabinieri di Castelnovo Monti: aveva nell’auto hascisc, cocaina e un bilancino di precisione. L’episodio è accaduto martedì nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti, operazione effettuata dai Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Castelnovo Monti. Durante il controllo di un’autovettura con a bordo 4 persone, in località Cerezzola di Canossa, i militari hanno avvertito provenire dall’abitacolo, l’odore tipico delle sostanze stupefacenti del tipo hashish: sono così scaturiti controlli più approfonditi. L’esito... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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