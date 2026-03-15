in arrivo i fondi statali per le scuole

Il Comune ha ottenuto un finanziamento statale di 390mila euro proveniente dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. I fondi sono destinati alla ristrutturazione di due scuole presenti sul territorio. La somma si aggiunge ad altri eventuali investimenti pubblici destinati all’edilizia scolastica. La conferma dell’assegnazione arriva dall’amministrazione comunale.

Il Comune è risultato assegnatario di un ulteriore finanziamento di 390mila euro nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza per ristrutturare altre due scuole. Questa volta le risorse del Pnrr saranno destinate a importanti interventi di adeguamento antincendio alla media Italo Calvino e alla elementare e media del plesso Dante Alighieri, con l’obiettivo di garantire ambienti sempre più sicuri, moderni e funzionali per gli studenti, tutto il personale scolastico e le famiglie. "Si tratta di un risultato concreto che conferma l’impegno dell’amministrazione nel cogliere opportunità di finanziamento e nel investire con responsabilità sulla sicurezza e sulla qualità degli spazi dedicati all’istruzione – ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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