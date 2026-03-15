Immunoterapia il Pascale domani inaugura a Mercogliano il primo polo d’eccellenza del Sud Italia

Domani alle 11, a Mercogliano in Via Ammiraglio Bianco, l’IRCCS Pascale apre il suo primo polo d’eccellenza dedicato all’immunoterapia nel Sud Italia. L’evento segna l’inaugurazione ufficiale di questa struttura, che rappresenta un nuovo punto di riferimento per le terapie innovative nella regione. La cerimonia vedrà la partecipazione di rappresentanti dell’istituto e delle autorità locali.

Si inaugura domani, lunedì 16 marzo alle ore 11, il primo polo d’eccellenza del Sud Italia dell’IRCCS Pascale a Mercogliano, in Via Ammiraglio Bianco. Il centro di ricerca, unico nel suo genere, è dedicato esclusivamente alla frontiera più avanzata della lotta contro i tumori: l’immunoterapia. La sua realizzazione si deve alla generosa donazione della Fondazione Irti presieduta da Natalino Irti. Il Centro è un hub tecnologico che pone la Campania al vertice della ricerca scientifica mediterranea; si focalizzerà sulla comprensione dei meccanismi di resistenza alle cure e sulla personalizzazione dei trattamenti per rendere l’immunoterapia, come sottolineano i ricercatori, sempre più “democratica” ed efficace per tutti i pazienti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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