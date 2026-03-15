Immobili e divisi | scontro nel governo sul petrolio russo

Nel governo si registra un acceso scontro riguardo alle politiche sul petrolio russo. I rappresentanti delle diverse forze politiche esprimono opinioni opposte, rendendo evidente la divisione all’interno della stessa coalizione. Le divergenze riguardano principalmente le strategie da adottare e le posizioni da assumere in merito alle risorse energetiche provenienti dalla Russia. La discussione si svolge tra le mura di alcuni incontri ufficiali.

A sentirli parlare, non sembrerebbero nemmeno parte della stessa coalizione, figurarsi dello stesso governo. A pochi giorni dall’invito di Giorgia Meloni alle opposizioni a costruire un tavolo a Palazzo Chigi per ragionare sugli sviluppi dalla guerra in Iran, l’impressione è che il tavolo servirebbe soprattutto all’esecutivo per trovare una linea nel caos generato dal conflitto innescato da Trump e Netanyahu. ALL’INDOMANI della riapertura al greggio russo voluta dal tycoon statunitense, il primo ad abbracciare l’idea è il leader della Lega Matteo Salvini. «C’è la principale potenza dell’Alleanza libera occidentale e la guida della Nato,... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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