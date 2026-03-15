Immenso Bertagnolli | vince il suo secondo oro nello slalom ipovedenti È un miracolo

Giacomo Bertagnolli, accompagnato dalla guida Andrea Ravelli, ha vinto la medaglia d’oro nello slalom paralimpico a Cortina d’Ampezzo. Si tratta del suo secondo oro in questa disciplina. L’atleta italiano ha concluso la gara con tempi che gli hanno assicurato il primo posto. La competizione ha visto diversi atleti partecipare, ma Bertagnolli si è distinto per la sua prestazione.

Straordinario Giacomo Bertagnolli. L’atleta italiano, con la guida Andrea Ravelli, ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom paralimpico di Cortina d’Ampezzo. Per l’azzurro è il quinto podio in cinque gare in queste Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma è soprattutto il secondo oro vinto. Sale a 13 il conto delle sue medaglie paralimpiche in carriera. Per l’Italia è il 16esimo podio: gli azzurri continuano a migliorarsi. “Cinque su cinque: è un miracolo. Questa è la più bella, la più combattuta e quella a cui tenevamo di più”. Così – emozionatissimo – Giacomo Bertagnolli commenta la vittoria nella medaglia d’oro nello slalom ipovedenti. “Per me è un nuovo record, sono a 13 medaglie su 15 gare totali ai Giochi Paralimpici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Immenso Bertagnolli: vince il suo secondo oro nello slalom ipovedenti. “È un miracolo” Articoli correlati Paralimpiadi, straordinario Giacomo Bertagnolli: vince l’oro nello slalomGiacomo Bertagnolli, insieme alla guida Andrea Ravelli, ha centrato un’altra impresa sulle nevi di Cortina d’Ampezzo, conquistando la medaglia d’oro... MITOLOGICO! Giacomo Bertagnolli vince l’oro in slalom e conquista il sesto titolo alle Paralimpiadi!Sesto oro e tredicesima medaglia complessiva alle Paralimpiadi Invernali per Giacomo Bertagnolli, che a Milano Cortina 2026 conquista il titolo anche...