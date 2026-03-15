Nella puntata di stasera, Imma indaga sull'omicidio di una professoressa in pensione, un caso legato a segreti del passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Imma Tataranni - Sostituto procuratore stasera su Rai 1: le anticipazioni del 15 marzo

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Tutto quello che riguarda Imma Tataranni

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Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com