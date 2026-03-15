Imma Tataranni 5 streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Stasera, 15 marzo 2026, su Rai 1 viene trasmessa la seconda puntata della quinta stagione di Imma Tataranni. La serie vede come protagonista Vanessa Scalera e va in onda dalle ore 21. È possibile seguire l’episodio in diretta televisiva o in streaming. La puntata rappresenta il secondo appuntamento della nuova stagione, che prosegue con le indagini del personaggio principale.

. Questa sera, 15 marzo 2026, su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Imma Tataranni 5, la serie con protagonista Vanessa Scalera in onda dalle ore 21.30. In tutto sono previste quattro nuove puntate. Nata dalla penna di Mariolina Venezia – che partecipa all’adattamento televisivo dei suoi romanzi – Imma Tataranni è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico della fiction Rai. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. In tv. Appuntamento su Rai 1 questa sera, 15 marzo 2026, alle ore 21.30 su Rai 1 con la seconda puntata. Imma Tataranni 5 streaming live. Se non siete a casa potete seguire la serie in diretta streaming e on demand su Rai Play. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com