Imma Tataranni 5 | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Stasera, 15 marzo 2026, su Rai 1 va in onda la seconda puntata della quinta stagione di Imma Tataranni, la serie con protagonista Vanessa Scalera. La puntata inizia alle 21 e vede il ritorno del personaggio di Imma Tataranni, magistrato di Matera, impegnata in un nuovo caso. Il cast include anche altri attori che interpretano personaggi collegati alle indagini e alla vita privata di Tataranni.

, 15 marzo. Questa sera, 15 marzo 2026, su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Imma Tataranni 5, la serie con protagonista Vanessa Scalera in onda dalle ore 21.30. Ma quali sono le anticipazioni di stasera? In tutto sono previste quattro puntate. Vediamo insieme tutte le informazioni. Anticipazioni e trama. Pietro inaugura pieno di entusiasmo la sua nuova vita alla First Energy raccogliendo i primi consensi. Ha come benefit un’automobile elettrica e una casa domotica in cui va a rifugiarsi il padre Luciano, in fuga dallo sciopero di Filomena. Imma è impegnata nell’indagine sull’uccisione di Antonietta Cappiello, una professoressa del liceo Duni in pensione trovata senza vita nel suo appartamento a Matera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com