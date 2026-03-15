Ilary Blasi vuole Sal Da Vinci al suo matrimonio | la promessa che cambia le nozze e il web esplode

Ilary Blasi ha invitato Sal Da Vinci al suo matrimonio, una presenza che potrebbe cambiare la giornata delle nozze. La notizia ha suscitato un grande interesse online e tra gli invitati si parla di questa eventualità. La cerimonia tra Ilary Blasi e Bastian Müller prosegue tra chiacchiere e aspettative, mentre il possibile arrivo di Sal Da Vinci si fa strada tra le voci di corredo.

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Bastian Müller continua ad alimentare curiosità e indiscrezioni, ma nelle ultime ore è emerso un dettaglio che ha catturato l’attenzione del pubblico: tra gli ospiti del grande giorno potrebbe esserci anche Sal Da Vinci. La conduttrice televisiva, che tornerà presto in prima serata su Canale 5 alla guida del Grande Fratello Vip, ha raccontato un curioso retroscena legato proprio al cantante. Secondo quanto ha rivelato in un’intervista, tra lei e l’artista esiste una sorta di promessa nata mesi fa, che potrebbe trasformarsi in una performance musicale durante le nozze. Il tema delle nozze tra Ilary Blasi e Bastian Müller è tornato al centro dell’attenzione dopo che la conduttrice ha rilasciato nuove dichiarazioni sul suo rapporto con l’imprenditore tedesco. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Ilary Blasi vuole Sal Da Vinci al suo matrimonio: la promessa che cambia le nozze (e il web esplode) Articoli correlati Leggi anche: “Voglio Sal Da Vinci al mio matrimonio con Bastian Muller. Tra di noi c’è una promessa”: così Ilary Blasi Ilary Blasi pronta al matrimonio con Bastian Muller: “Le cose possono accadere”. Sal Da Vinci possibile ospiteIlary Blasi torna al centro dell’attenzione non solo per il lavoro in televisione ma anche per la sua vita privata. Aggiornamenti e notizie su Ilary Blasi Temi più discussi: Ilary Blasi parla per la prima volta del matrimonio e svela un dettaglio sulla data: Vorrei Sal Da Vinci come cantante; Voglio Sal Da Vinci al mio matrimonio con Bastian Muller. Tra di noi c'è una promessa: così Ilary Blasi; Voglio Sal Da Vinci al matrimonio con Bastian Ilary Blasi e il patto con il vincitore di Sanremo; Ilary Blasi corteggia Sal Da Vinci per il suo matrimonio con Bastian Muller - Radio Globo. Ilary Blasi su Sal Da Vinci: Doveva venire ai 18 anni di Chanel, io e Selvaggia potremmo dividerlo al matrimonioIlary Blasi rilascia l’intervista al settimanale Chi per la partenza del suo Grande Fratello Vip 2026. Di Selvaggia mi fa impazzire il suo umorismo cinico, mi diverte quando ‘inzuppa il biscotto’ nel ... fanpage.it Ilary Blasi conferma il matrimonio con Bastian e chiama Sal Da VinciSal Da Vinci doveva venire ai 18 anni di Chanel ma poi..., la confessione di Ilary Blasi pronta a convolare a nozze con Bastian Muller ... corrieredellosport.it Ilary Blasi scherza su Sal Da Vinci: “Al matrimonio potremmo dividerlo” Una battuta che sta facendo il giro dei social. Durante un momento di leggerezza, Ilary Blasi ha citato Sal Da Vinci con parole ironiche che hanno rapidamente attirato l’attenzione del web. facebook Ilary Blasi cammina negli studi Mediaset con le ciabatte, è già entrata nel mood Grande Fratello x.com