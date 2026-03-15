Il vescovo Livio Corazza | In mezzo a cambiamenti epocali nella Chiesa c’è ascolto e chi la frequenta lo fa con convinzione

Il vescovo Livio Corazza, figura di lungo corso nella Chiesa e con una vasta esperienza in Caritas, sottolinea come, nonostante i profondi cambiamenti che attraversano il mondo ecclesiastico, l’ascolto resti un elemento centrale. Cresciuto nella campagna friulana e uno dei sette fratelli, Corazza evidenzia che chi frequenta la Chiesa lo fa con convinzione e determinazione, anche in tempi di trasformazioni epocali.

Traggo, anche dal colloquio che mi ha concesso lunedì scorso, un’impressione netta: in privato il vescovo è acuto, riflessivo, introspettivo, almeno quanto in pubblico appare rassicurante, benevolo, sorridente E’ la seconda volta, negli ultimi due anni, che gli chiedo un’intervista per questa rubrica domenicale. Traggo, anche dal colloquio che mi ha concesso lunedì scorso, un’impressione netta: in privato il vescovo è acuto, riflessivo, introspettivo, almeno quanto in pubblico appare rassicurante, benevolo, sorridente. Intervistarlo è facile e utile: risponde a ogni domanda senza evadere, l’abitudine a stare tra la gente gli suggerisce una terminologia accessibile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Quaresima di Carità 2026 e Giornata Diocesana della Carità Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Livio Corazza domenica 8 marzo, ore 11:00 nella Chiesa di San Martino in Strada (Via Carlo Alberto dalla Chiesa 7, Forlì). Caritas italiana aderisce alla camp facebook