Il VAR annulla Yildiz incanta | tre punti d’oro per la rincorsa Champions

La Juventus ha vinto 1-0 contro l'Udinese grazie a un gol di Jeremie Boga, confermando una strategia solida. Il match è stato deciso da un'azione valida, mentre il VAR ha annullato un episodio controverso a favore dell'Udinese. La squadra si è dimostrata compatta e determinata, portando a casa tre punti importanti nella rincorsa alla zona Champions.

La Juventus espugna l’ Udinese con il minimo scarto, portando a casa uno 0-1 firmato da Jeremie Boga, ma con una consapevolezza tattica da grande squadra. La partita di Yildiz è il manifesto del calcio di Spalletti: non più solo lampi di genio isolati, ma una presenza costante tra le linee che ha mandato in corto circuito il sistema difensivo di Runjaic. Riferimento dei compagni è stato autore di una prestazione sublime. Primo tempo da leader: Yildiz come giovane promessa del calcio. Nella sfida del 14 marzo tra Udinese e Juventus, Kenan Yildiz è stato il protagonista assoluto di entrambi i tempi di gioco, confermandosi il vero motore creativo della squadra guidata da Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Il VAR annulla, Yildiz incanta: tre punti d’oro per la rincorsa Champions Articoli correlati Leggi anche: I gol di Kalulu e Yildiz regalano tre punti d’oro alla Juve: vittoria bianconera in casa del Pisa Verona-Napoli 1-2: Lukaku al 96’ regala tre punti d’oro nella corsa ChampionsUna vittoria al cardiopalma che maschera una prestazione presuntuosa: gli azzurri sbancano il Bentegodi all'ultimo respiro e restano aggrappati al... Aggiornamenti e notizie su Il VAR annulla Yildiz incanta tre punti... Discussioni sull' argomento Yildiz ispira, Boga la butta dentro: la Juventus espugna il Friuli; Juventus-Udinese: VAR annulla gol Conceicao per fuorigioco; Udinese-Juventus 0-1, decide il gol di Boga: bianconeri al quarto posto per una notte; La Juve vince a Udine e si porta al quarto posto, decide Boga. Class recognize class: Boga esalta Yildiz autore dell’assist che gli ha permesso di timbrare il cartellino per la terza volta consecutiva. Il numero 10 della Juve è uno di quei giocatori che vi fanno amare il calcio facebook Pagelle Udinese-Juventus: Yildiz è una sinfonia (7). Boga mette il turbo (7). Scellerato Koopmeiners (5,5) x.com