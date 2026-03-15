Il tracollo del commercio | Un terzo dei negozi della città sparito negli ultimi tredici anni

Negli ultimi tredici anni, un terzo dei negozi della città ha chiuso i battenti, con un calo costante delle attività commerciali locali. Le vetrine vuote sono sempre più numerose, e le chiusure si susseguono a un ritmo crescente. Questa situazione riguarda principalmente i piccoli esercizi commerciali, che si sono progressivamente ridotti nel tempo.

I numeri sono allarmanti: le vetrine dei piccoli negozi continuano a spengersi, a ritmo sempre più veloce. Uno studio realizzato da Confcommercio su scala nazione rileva che in Italia tra il 2012 e il 2025 sono scomparsi 156 mila punti vendita del commercio al dettaglio e ambulante, oltre un quarto del totale. Un dato dal quale per Confcommercio emergono riflessioni molto preoccupanti per il presente e proiezioni altrettanto preoccupanti per il futuro della piccola e media impresa. Nella classifica dell’associazione di categoria Massa si colloca al 18° posto fra le città italiane prese a campione: su un totale di 122, vale a dire i 107 capoluoghi di provincia più altri 15 comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il tracollo del commercio: "Un terzo dei negozi della città sparito negli ultimi tredici anni" Articoli correlati Leggi anche: Commercio a Perugia, dati incoraggianti negli ultimi due anni: crescono i negozi in centro storico Aumenta la scomparsa dei negozi, è sempre più deserto commerciale negli ultimi anniAumenta la scomparsa dei negozi, e cresce sempre di più il deserto commerciale negli ultimi anni. Tutto quello che riguarda Il tracollo del commercio Un terzo dei... Discussioni sull' argomento Il tracollo del commercio: Un terzo dei negozi della città sparito negli ultimi tredici anni; Commercio, 'sparite' 421 attività: il bilancio negativo degli ultimi tredici anni. Reggono i ristoranti; Egitto al tracollo: Israele più sicuro? Meloni sembra ignorare la realtà; Agricoltura, Copagri Calabria: gasolio +46% in 10 giorni e rincari anche sui concimi. Primavera, Torino-Inter 4-1: Mosconi illude, poi il tracollo nerazzurro. Il report del match https://www.fcinter1908.it/cronaca-live/primavera-torino-inter-live/ facebook Copagri Calabria, gasolio +46% in 10 giorni e rincari anche sui concimi. Macrì: "Si vuole portare il comparto, già in ginocchio, al tracollo" #ANSA x.com