Il torneo Pecci parla scandinavo Ci sono Malmö Stockholm e Brann

Il torneo Pecci si svolgerà dal 3 al 6 aprile a Bellaria Igea Marina e vedrà la partecipazione di squadre scandinave provenienti da Malmö, Stockholm e Brann. L'evento riunisce team di diverse città, creando un'occasione di confronto tra le società. La competizione si svolgerà nel periodo pasquale e attirerà appassionati e media locali.

di Aldo Di Tommaso Bellaria Igea Marina si prepara ad accogliere, dal 3 al 6 aprile, uno degli appuntamenti più attesi della Pasqua sportiva. Sono stati infatti svelati i gironi della 43esima edizione del torneo Pecci, manifestazione calcistica dedicata alla categoria Under 14 che quest’anno cresce nei numeri e torna ad avere un respiro internazionale. Le squadre partecipanti passano da 16 a 24, con il ritorno – dopo diversi anni – di club stranieri, soprattutto dal Nord Europa. Tra le società più attese figurano Atalanta, Torino e Sassuolo, affiancate da numerose realtà italiane e da formazioni internazionali come Malmö, FC Stockholm e Brann. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il torneo Pecci parla scandinavo. Ci sono Malmö, Stockholm e Brann Articoli correlati Il torneo Pecci torna al ‘Nanni’: giovani calciatori in vetrina"Quest’anno ridiamo dignità al torneo Pecci, riportandolo allo stadio che lo ha sempre ospitato". Basket under 14. Torneo Ravaglia, oggi ci sono le finaliQuattro giorni di gare pronti a culminare oggi con la giornata finale del Chicco Ravaglia.