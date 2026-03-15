Il Tg2 compie 50 anni e questa ricorrenza viene celebrata con commenti di figure istituzionali. Tajani ha affermato che il telegiornale ha rappresentato la libertà di scegliere. La storia del Tg2 è fatta di sperimentazioni e di ricerca di nuovi generi giornalistici, come si legge nelle parole di chi ha commentato l’anniversario. La data viene segnata come un traguardo importante per il servizio pubblico.

AGI - "Nella storia dell'offerta informativa del servizio pubblico, il Tg2 si caratterizza da sempre come il telegiornale della sperimentazione e della ricerca di nuovi generi. Uno dei tratti distintivi del giornale è rappresentato dalle sue famose rubriche, che raccontano il costume degli italiani e sono da sempre molto apprezzate dai cittadini ". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio per i 50 anni del Tg2. Gli auguri di Meloni al Tg2, "si evolva senza perdere la propria identità" . "In questi 50 anni il Tg2 ha raccontato con professionalità e competenza i fatti più rilevanti per l' Italia e il mondo, collezionando esclusive entrate nella storia dell' informazione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Tg2 festeggia 50 anni. Tajani: "ha rappresentato la libertà di scegliere"

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